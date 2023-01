Che sorpresa per Lukaku: “Pensavo fossero ancora arrabbiati”

È tutto pronto per il ritorno in campo in gare ufficiali con la maglia dell’Inter per Romelu Lukaku, che si è raccontato ai microfoni di Sky

Il popolo nerazzurro, nonchè Simone Inzaghi, hanno dovuto fare a meno di lui per tanto, troppo tempo. L’infortunio alla coscia patito nell’allenamento di rifinitura prima di Inter-Monza, gara disputatasi a San Siro nell’ormai lontano 30 agosto, ha condizionato pesantemente la presenza in campo di Romelu Lukaku nella sua avventura 2.0 con la maglia della Beneamata.

In questa stagione Big Rom conta all’attivo solo 4 presenze in campionato, di cui solamente 1 dal succitato stop. Il rientro in Champions League contro il Viktoria Plzen, datato 26 ottobre, è stato poi seguito solo dall’apparizione contro la Sampdoria in campionato, prima di un nuovo stop, stavolta dovuto ad un problema al bicipite femorale, che ha fermato il belga fino al Mondiale in Qatar. Competizione in cui l’attaccante non ha affatto brillato, anzi.

Lukaku scalpita: il ringraziamento ai tifosi nerazzurri

A pochi giorni dalla supersfida di San Siro, dove l’Inter è obbligata a fare bottino pieno se non vuole prematuramente uscire dalla lotta Scudetto, l’attaccante ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Curiosamente la stessa emittente satellitare che lo scorso anno, proprio di questi tempi, ospitò il belga nella sua confessione sul desiderio di tornare all’Inter e sui problemi con Tuchel. Il rapporto tra Big Rom e i Blues si incrinò proprio da lì.

“Sono rimasto sorpreso dai tifosi nerazzurri, perchè pensavo fossero ancora arrabbiati”, ha esordito l’ex Manchester United. “Penso che però in tanti sappiano che io ho sempre avuto l’Inter nel cuore, anche se sono andato via. Ho parlato con i miei compagni e con la società, spiegando loro i motivi per i quali ero me ne ero andato. Sono tornato e voglio restare anche in futuro: questo vuol dire che per me l’Inter è tutto. Tutti lo sanno. Ora io e la squadra dobbiamo portare il club al successo e poi parleremo del mio contratto“, ha concluso Lukaku nell’anticipazione della sua più estesa intervista rilasciata a Sky.