Titoli di coda per l’Inter, se ne va in Premier League

Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter ha scelto di trasferirsi in Premier League: la strategia di Marotta va in fumo

Già sul taccuino di mercato dell’Inter dalla sessione estiva di scambi 2021 – quando il giocatore era stato vicinissimo al club nerazzurro – l’attaccante è ormai certo di non rinnovare il contratto in scadenza col suo club di appartenenza. L’addio ‘a zero’ è da ritenersi praticamente scontato, con diverse società interessate alle sue prestazioni.

Nonostante abbia ben seminato in questi mesi, mostrando un interesse sincero e corteggiando l’entourage del calciatore, il club nerazzurro non parte da alcuna posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti. L’attaccante fa gola: lo status di giocatore che si libera a parametro zero ingolosisce un po’ tutti. Il francese del Borussia Mönchengladbach, sul quale ultimamente ha messo gli occhi anche il Bayern Monaco, sembra orientato a scegliere la Premier League come prossimo campionato nel suo futuro.

Marcus Thuram verso il Manchester United: Marotta mastica amaro

Col senno del poi, quel maledetto infortunio dell’agosto del 2021 – senza il quale probabilmente Marcus Thuram si sarebbe trasferito all’Inter al posto del poi nuovo arrivato Joaquìn Correa – ora il club nerazzurro avrebbe tra le sue fila un giovane e talentuoso attaccante. Il treno sembra esser passato proprio un anno e mezzo fa, quando il figlio d’arte già aveva lasciato intendere di non voler rinnovare il suo contratto col club teutonico.

L’intenzione di Thuram è stata portata avanti fino ai giorni d’oggi, col Mönchengladbach che ha tentato vanamente di cederlo prima. Nulla da fare. Il calciatore vuole arrivare a scadenza e scegliersi con attenzione la nuova destinazione. Che, come riporta il portale inglese ‘Teamtalk.com‘, potrebbe e dovrebbe essere il Manchester United di Erik ten Hag. Ovviamente non c’è nulla di ufficiale, ma il transalpino sarebbe più che orientato a cedere alle lusinghe e al blasone del club britannico. Con buona pace di chi, come l’ostinato Beppe Marotta, lo aveva ‘prenotato’ mesi addietro…