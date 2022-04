Via dal Chelsea, affare faraonico per Lukaku

Romelu Lukaku è sempre più vicino all’addio al Chelsea: l’attaccante belga non si trova benissimo a Londra con Tuchel

Lukaku non è più felice a Londra dopo le annate entusiasmanti con la maglia dell’Inter. L’attaccante belga è volato in estate nuovamente al Chelsea per essere protagonista nuovamente in Premier League, ma il feeling con Tuchel non è mai decollato.

Come svelato dal portale Butfootballclub.fr, l’attaccante del Chelsea, Romelu Lukaku, sarebbe già in trattativa con il Paris Saint-Germain per un colpo in estate. In vista della prossima stagione ci potrebbero essere novità importanti in vista della prossima stagione. L’attaccante belga vorrebbe tornare protagonista dopo gli anni entusiasmanti con l’Inter: il Psg potrebbe essere una soluzione in ottica futura con un innesto di livello assoluto per sostituire chi andrà via da Parigi.

Calciomercato, Lukaku verso l’addio al Chelsea

Nelle ultime settimane si era parlato anche di un possibile ritorno all’Inter, ma il suo futuro potrebbe essere in Francia con il maxi affare con il PSG. L’intreccio potrebbe esserci con Kylian Mbappe, sempre in orbita Real Madrid per un colpo sensazionale di Florentino Perez. Lo stesso attaccante belga non viaggerà con la squadra per la sfida di ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Lo stesso Tuchel ha annunciato in conferenza stampa che è infortunato dopo che ha sprecato un’occasione d’oro all’andata.