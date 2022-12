Sorpresa Mondiale, 30 milioni non bastano: addio Serie A

Dopo l’ottimo Mondiale disputato è finito nel mirino di tanti club italiani e non: 30 milioni non bastano e addio alla Serie A

Il futuro di uno dei protagonisti del Mondiale potrebbe subire una svolta fondamentale per la sua carriera. Come sempre la coppa del mondo riesce a mettere in evidenza le qualità di molti giocatori fino a prima meno conosciuti. Basta una sola partita per attirare l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa.

Questo è ciò che è successo a Azzedine Ounahi, centrocampista di proprietà dell’Angers che col Marocco ha disputato un Mondiale impressionante. Sulle sue tracce ci sono squadre in tutta Europa, anche in Italia, come Napoli, Juventus, Inter e non solo. Ma l’approdo in Serie A sembra complicarsi.

30 milioni dal Leicester per Ounahi: l’Angers spara alto e allontana anche la Serie A

Azzedine Ounahi è stato una delle grandi scoperte dello scorso Mondiale in Qatar. Il centrocampista del Marocco si è messo in luce ricevendo elogi speciali anche da Luis Enrique dopo la partita contro la Spagna. Mezza Europa ora continua a osservarlo con interesse, tra cui i club di Serie A.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Leicester avrebbe avanzato una prima offerta da 20 milioni più 10 di bonus per Ounahi. L’Angers, club proprietario del cartellino del giocatore, sembrerebbe però sparare alto fissando a 40-45 milioni di euro la valutazione del marocchino. Una richiesta troppo alta che potrebbe tagliare fuori in primis i club di Serie A.