Dal Chelsea al Milan: Maldini ha zero chance

Il Milan rischia di alzare bandiera bianca per la pista che porta a Londra: l’affare con il Chelsea è virtualmente sfumato



Ormai poche ore alla fine del 2022, un anno che ha regalato non poche soddisfazioni al Milan laureatosi per la 19esima volta campione d’Italia.

L’attuale stagione ha visto sì il passaggio del ‘Diavolo’ agli Ottavi di finale di Champions League dove affronterà il Tottenham di Antonio Conte ma anche un claudicante cammino in Serie A: il ritardo dal Napoli di ben 8 punti pesa e non poco sulle spalle dei campioni in carica. Ecco perchè Maldini e Massara sono alla ricerca di rinforzi di un certo peso da consegnare nell’immediato a Pioli, per provare a rimontare la squadra di Spalletti. Ed uno dei ruoli su cui si intende operare è certamente quello del portiere. Maignan rimarrà fuori per praticamente tutto gennaio ed i rossoneri stanno pensando ad un sostituto di alto livello, per permettere un recupero senza fretta del talento francese. Oltre a Cragno, Vicario e Sportiello, il nome che nelle ultime ore, in vista dell’imminente riapertura del calciomercato invernale, si è fatto insistente per la porta del Milan è quello di Edouard Mendy.

Mendy al Milan: doppio muro per Maldini

Il portiere senegalese è da tempo destinato a cambiare aria, salutando il Chelsea nonostante la scadenza contrattuale con i ‘Blues’ sia ancora lunga e ferma al 30 giugno 2025.

Un’operazione, quella che vedrebbe Mendy in rossonero, destinata a sfumare per due motivi. Il primo è l’alto stipendio percepito a Londra dall’ex Rennes: oltre 3 milioni di euro netti a stagione. Ed il Chelsea, dal suo canto, non ha la minima intenzione di lasciar partire il giocatore in prestito a gennaio. Un doppio muro difficile da superare per il club di via Aldo Rossi, con Mendy destinato ad allontanarsi dalla maglia dei campioni d’Italia.