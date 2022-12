La paura fa 90: Juve, assalto dalla Premier

Il mercato invernale aprirà i battenti il 2 gennaio in Italia, ma Allegri deve preoccuparsi di un’estate molto calda

Anche se il calciomercato invernale è alle porte, arrivano grandi preoccupazioni per Allegri per quanto riguarda la finestra di giugno 2023.

Molte squadre utilizzano la finestra di gennaio per puntellare, più che per fare grandi acquisti, ma dall’estero si prepara una offerta monstre con la quale la dirigenza bianconera dovrà per forza fare i conti. La Juventus, infatti, rischia di perdere praticamente un intero reparto che, per altro, è già minato da contratti in scadenza e acquisti poco soddisfacenti. La Premier League, si sa, è un campionato molto ricco e potrebbero arrivare sulla scrivania della Cortinassa ben 90 milioni.

Assalto dalla Premier, Miretti e Fagioli nel mirino

Max Allegri non dovrà fare i conti solo con il futuro in dubbio di Adrien Rabiot, ma anche con l’assalto due dei giovani più promettenti del calcio italiano.

Miretti e Fagioli sono finiti nel mirino delle squadre di Premier League, tra le quali il Chelsea. Sono proprio i blues a essersi concentrati su Fagioli e l’offerta che il club di Londra intende recapitare alla Juve si aggirerebbe intorno a 50 milioni. Una somma che – viste le difficoltà della Juventus – sembra difficile da rifiutare. Sempre da Londra, sponda Arsenal, potrebbe invece arrivare una proposta da 40 milioni per l’altro talentino del centrocampo bianconero, Fabio Miretti. Ai gunners però si contrappone la concorrenza del Newcastle, pienamente intenzionato a metter in piedi un progetto ambizioso basato sui giovani. La Juventus ovviamente ha tutta l’intenzione di respingere l’assalto dalla Premier, ma trovarsi davanti a un’offerta complessiva di 90 milioni farebbe vacillare chiunque. Miretti, 19 anni e Fagioli (21) sono due pedine importanti che in questa stagione si sono ricucite uno spazio piuttosto rilevante nell’undici di Allegri, il quale chiaramente farà di tutto per respingere le offerte faraoniche.