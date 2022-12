20 milioni, vola dai bianconeri: concorrenza in ginocchio

Il calciomercato è pronto ad aprire i battenti, e le società sono in movimento per cercare di piazzare qualche colpo.

Tra i club che vogliono rinforzare la propria rosa troviamo il Newcastle, che vuole cercare di regalare qualche colpo importante al tecnico Howe. I bianconeri occupano attualmente la terza posizione in Premier League, e qualche acquisto importante potrebbe proiettare ancora più in alto il club. Proprio per questo motivo, la dirigenza sembra avere le idee chiare su chi portare al St James’ Park nel mercato di riparazione.

Il Newcastle forte su Depay: italiane in ginocchio

Stando a quanto riportato dal quotidiano Mundo Deportivo, il calciatore che gli inglesi vogliono aggiungere alla rosa è Memphis Depay, attaccante olandese classe 1994 in forza al Barcellona. Il ragazzo non sta vivendo un momento molto positivo in Spagna, dove ha disputato solamente tre partite non andando mai a segno. Proprio per questo motivo, Xavi, in accordo con la dirigenza, sembra aver deciso per una sua cessione immediata. Il Newcastle sembrerebbe pronto a mettere sul piatto dei blaugrana circa 20 milioni di euro, pur di portarlo in Premier League. Sul calciatore c’è il forte interesse anche di Juventus e Roma, ma competere con i club inglesi, sopratutto per ciò che riguarda l’ingaggio, sembra una missione quasi impossibile. Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con il futuro di Depay che potrebbe essere in Inghilterra.