UFFICIALE Juventus: ricorso contro i bianconeri

,Sono passati ormai alcuni giorni dal caos che ha travolto la Juventus dopo le dimissioni in blocco del CdA

Non è però finita nel dimenticatoio la vicenda legata alle plusvalenze, che aveva visto la Juventus assolta a seguito del processo archiviato.

Tuttavia, dopo l’apertura dell’indagine “Prisma” e gli atti trasmessi dalla Procura di Torino al Tribunale, è arrivata la decisione ufficiale della FIGC. Di seguito il comunicato ufficiale.

I pm di Torino hanno richiesto il rinvio a giudizio per Andrea Agnelli e gli altri membri del CdA della Juve. In merito al caso plusvalenze, secondo i magistrati, la Juventus avrebbe sovrastimato le plusvalenze tra il 2018 e il 2021 per una somma totale di 155 milioni di euro.

E’ da poco ufficiale il ricorso della FIGC in merito alla decisione della Corte Federale di Appello nei confronti di Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara, Pescara. Ecco il comunicato ufficiale:

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale ha proposto ricorso per revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello nei confronti delle società FC Juventus SpA”. Il comunicato prosegue in merito al nuovo procedimento contro la Juve. “La Procura Federale, in seguito dell’acquisizione degli atti del procedimento penale dell’Autorità Giudiziaria di Torino, si è attivata, nell’ambito di un nuovo procedimento disciplinare sportivo nei confronti della Juventus e di altre società sportive professionistiche”.