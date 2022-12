Kessie torna subito: il tradimento è servito

L’Inter è pronta a mettere a segno un grande colpo in vista di gennaio: Milan al tappeto, i nerazzurri sono in pole

Poco più di due settimane e l’Inter dovrà tornare in campo in Serie A per il big match contro il Napoli. Le attenzioni del club di Steven Zhang sono tuttavia rivolte anche e soprattutto al calciomercato invernale.

Sono diversi i nomi sul taccuino di Beppe Marotta ma uno in particolare potrebbe rappresentare un grande colpo per Simone Inzaghi. Secondo quanto viene riportato da ‘Todofichajes.com’, il futuro di Franck Kessie sarà lontano da Barcellona. Già nel mese di gennaio, visto che l’ivoriano non è una prima scelta per Xavi e la sua partenza pare ormai imminente, oltre che scontata. E per come viene riferito, l’Inter sarebbe in pole position per la firma dell’ex rossonero che ha lasciato i campioni d’Italia e Pioli a zero la scorsa estate. I corteggiamenti dalla Premier League non mancano ma il giocatore vorrebbe fare ritorno nella città dove meglio ha espresso il suo calcio: Milano. E poco male se sarà sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

C’è l’accordo: super colpo Kessie

Kessie conosce bene la città e non avrebbe problemi ad ambientarsi. Il giocatore avrebbe già dato il via libera e adesso sarebbe il momento per le due società, Inter e Barcellona, per lavorare al possibile accordo di uscita del centrocampista a gennaio.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2026, Kessie ha collezionato fino a questo momento 17 presenze con 2 gol e solo 758′ complessivi sul rettangolo verde. L’Inter rimane in netto vantaggio sulla concorrenza, pronta ad accaparrarsi uno dei protagonisti dell’ultimo scudetto milanista a costi decisamente abbordabili, nelle prime settimane del 2023.