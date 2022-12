Non solo Vlahovic, ciclone da 210 milioni: Juve e Milan nei guai

Un top club di Premier League vorrebbe mettere a segno una sontuosa tripletta in ambito di calciomercato: anche Dusan Vlahovic nel mirino

Si avvicina sempre di più la ripresa del campionato di Serie A, con il Mondiale qatariota che a breve darà il verdetto finale. La prossima giornata è in programma mercoledì 4 gennaio e c’è tanta curiosità di capire come torneranno le varie squadra dalla lunga pausa.

Juventus e Milan, dal canto loro, affronteranno gare più che fattibili almeno sulla carta, rispettivamente contro Cremonese e Salernitana (entrambe in trasferta). Ad ogni modo, parliamo di partite assolutamente da non sottovalutare, anche perché è importante ripartire subito mettendo a referto una vittoria. Parallelamente le due dirigenze continuano a lavorare alacremente in ottica calciomercato, mantenendo elevata la concentrazione pure pure sul fronte uscite. E a tal proposito, attenzione a ciò che potrebbe accadere nei mesi a venire. Entrando più nello specifico, facciamo un salto in Premier League. Il riferimento è all’Arsenal targato Mikel Arteta, attualmente primo in classifica. I ‘Gunners’ stanno studiando in maniera approfondita le nuove mosse da compiere finalizzate a potenziare ulteriormente la rosa a disposizione.

Calciomercato Juventus e Milan, tripletta da capogiro dell’Arsenal: mirino anche su Vlahovic e Bennacer

Gli inglesi, in particolare, avrebbero in mente di realizzare una tripletta fantastica tra gennaio e la prossima estate. Come noto, piace parecchio Mykhaylo Mudryk, calciatore di proprietà dello Shakhtar Donetsk.

Non è tutto, perché l’Arsenal vorrebbe acquistare anche i cartellini di Dusan Vlahovic e Ismael Bennacer, con quest’ultimo che presenta un contratto in scadenza giugno 2024. Il piano potrebbe concretizzarsi per una cifra di 210 milioni di euro in totale. Numeri da capogiro, che probabilmente farebbero vacillare Juve e Milan.