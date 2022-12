Intrigo da urlo con Griezmann: Juve e Inter lo perdono gratis

Il futuro di Griezmann potrebbe legarsi indirettamente al calciomercato di Juventus e Inter, che seguono una pedina in scadenza a giugno

Dobbiamo ancora arrivare alla metà della stagione, perciò può ancora succedere di tutto in ottica Scudetto. Ne sono ovviamente consapevoli Juventus e Inter, nonostante il vantaggio del Napoli primo in classifica sia già abbastanza ampio.

Bianconeri e nerazzurri, però, hanno a disposizione probabilmente le migliori rose per quanto concerne il contesto italiano. Se le due big riusciranno a recuperare calciatori del calibro di Pogba, Di Maria e Lukaku, allora la musica potrebbe cambiare radicalmente. Ma allo stesso tempo bisogna alzare l’asticella fin da subito, lasciandosi definitivamente alle spalle i numerosi passi falsi accumulati nelle scorse settimane. In tutto ciò, non si possono ignorare le varie tematiche legate al calciomercato. Sia Juventus che Inter, in particolare, vorrebbero potenziare il proprio reparto offensivo e l’opportunità denominata Marcus Thuram ingolosisce parecchio entrambe le dirigenze. Come noto, l’attaccante rancese di proprietà del Borussia Moenchengladbach presenta un contratto in scadenza giugno 2023.

Calciomercato Juventus e Inter, Griezmann in Premier: Simeone spinge per Thuram

Il rinnovo, a meno di sorprese clamorose viene da dire, non rinnoverà l’accordo scritto. Ad oggi appare complicata una sua partenza a gennaio, più probabile la separazione a parametro zero la prossima estate.

E la concorrenza è di quelle che fanno spavento. Oltre al Bayern Monaco, Juventus e Inter dovranno guardarsi le spalle anche dall’Atletico Madrid targato Simeone. Questo perché Antoine Griezmann potrebbe finire in Premier League, nello specifico al Manchester United di Erik ten Hag. Se tale scenario dovesse realmente concretizzarsi, a quel punto il ‘Cholo’ potrebbe spingere per assicurarsi le prestazioni di Thuram. Juve e Inter sono avvisate.