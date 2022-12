Strike Juve, ecco l’erede: ma la richiesta è clamorosa

Nel prossimo calciomercato estivo i bianconeri saranno chiamati a rinforzare anche la difesa. Prove di affare in Premier League

Non sappiamo che Juventus sarà, troppe le incognite a cominciare dalla presidenza passando per il ruolo di Ds fino a quello dell’allenatore. Sappiamo però che i bianconeri dovranno rafforzarsi in tutti i reparti, difesa in primis. Priorità alle corsie esterne, ma anche a un difensore di piede mancino che manca dall’addio di Chiellini.

Per le fasce si guarda pure in Premier. Piace non poco Nuno Tavares, portoghese classe 2000 dell‘Arsenal quest’anno però in prestito al Marsiglia. L’estate scorsa è stato a lungo in orbita Atalanta, finendo poi in Ligue 1 alla corte dell’ex Tudor. Si sta esprimendo ad ottimi livelli, è un profilo con grande potenziale per cui Cherubini potrebbe muoversi in maniera concreta a fine stagione. Ammesso che sarà ancora lui a fare il mercato della Juventus…

È invece un pilastro dei ‘Gunners’ il brasiliano Gabriel, anni fa vicinissimo al Napoli. Nelle ultime due stagioni è esploso ai massimi livelli, con ‘La Vecchia Signora’ che ci ha fatto più di un pensiero in estate.

L’ostacolo è il prezzo, almeno 50 milioni, sempre che i londinesi vogliano privarsene.

Assalto Juve a Gabriel, l’Arsenal provoca: “Vlahovic in cambio”

Piede mancino, di grande impatto sotto l’aspetto fisico, l’ex Lille sarebbe il profilo ideale per la retroguardia di Allegri. Volendo anche per quella di Antonio Conte, rigorosamente a tre.

La Juve potrebbe rifarsi avanti con una proposta da 40 milioni più bonus, con l’aggiunta di Arthur in prestito più diritto di riscatto. Operatosi per un problema al quadricipite, il 26enne adesso al Liverpool (prestito più opzione d’acquisto che i Reds non eserciteranno) gode della stima di Arteta ma è improbabile che i ‘Gunners’ possano accettarlo come contropartita per Gabriel.

La loro risposta all’offerta potrebbe invece essere questa, alquanto provocatoria: “Ve lo diamo in cambio di Vlahovic”. Il serbo è sempre un obiettivo della capolista della Premier, ma per i bianconeri è incedibile.