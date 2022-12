Guiderà la Nazionale: Juventus, svolta per il post Allegri

Novità in arrivo per la caccia all’erede di Massimiliano Allegri: svolta improvvisa, spunta l’ipotesi Nazionale

La Juventus deve fare i conti con un futuro che, nell’immediato, può registrare diversi cambiamenti. Al di là di come finirà l’Inchiesta Prisma, pare ormai chiaro come la ‘Vecchia Signora’ intenda ripartire da un nuovo allenatore.

La rivoluzione passerà anche dalla guida tecnica, con Massimiliano Allegri che ha in questi anni deluso le aspettative ed è quindi destinato a lasciare il suo posto ad un nuovo allenatore. La Juventus sta studiando una serie di nomi per rimpiazzare l’allenatore livornese: uno di questi è al momento svincolato dopo aver concluso anzitempo la sua avventura in Premier League. Ma secondo quanto riferito da ‘Bild’ la Federazione inglese avrebbe contattato Thomas Tuchel, già prima dell’inizio del Mondiale in Qatar. Un’idea nata ormai diversi mesi fa e che potrebbe effettivamente tornare a diventare concreta per il 2023. L’Eliminazione della squadra di Southgate ha rimesso in bilico la permanenza dell’attuale Commissario tecnico: “Ho molti pensieri contrastanti in testa, voglio assicurarmi di avere l’energia necessaria per restare”, ha dichiarato Southgate.

Tuchel torna in panchina: Juve ko

La Federazione però, pare preferisca puntare su un allenatore inglese per i prossimi impegni. Southgate è al momento sotto contratto fino al 2024 e pare decisamente improbabile che si dimetta.

Il Ct non è mai stato tanto vicino a cedere il passo per la panchina inglese. E l’idea che porta a Tuchel viene ripresa anche dal ‘Sun’ che sostiene come l’ex Chelsea e PSG sia disposto a prendere in considerazione la pista che lo porterebbe a rimpiazzare Southgate. La decisione finale spetterà alla Federazione inglese che, intanto, sonda il terreno per il possibile erede. E la Juventus, che è tra le società maggiormente interessate a Tuchel per l’anno prossimo, rischia seriamente di veder sfumare l’avvicinarsi dell’allenatore tedesco al posto di Allegri ormai destinato a salutare la ‘Vecchia Signora’.