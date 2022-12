Intreccio Mourinho-Ancelotti, Juventus fuori dai giochi

La finestra invernale di gennaio servirà a molte squadre per puntellare le falle nei propri organici. Mourinho ha la sua occasione

In Serie A, ma non solo, si sta attendendo solo la fine del Mondiale per entrare nel vivo con le operazioni del mercato invernale.

Anche in Spagna numerose big stanno facendo i conti con calciatori messi ai margini, per motivi ambientali o contrattuali. Ancelotti e Mourinho potrebbero stringere un patto che vedrebbe la Juventus di Max Allegri esclusa prepotentemente dalla corsa. Sta per sfumare un obiettivo dei bianconeri e questo creerà non pochi problemi.

Ancelotti consegna Odriozola a Mourinho

Alvaro Odriozola non ha giocato neanche un minuto con il Real Madrid da quando è rientrato dal prestito alla Fiorentina della scorsa stagione. Risulta evidente come il terzino destro non rientri nei piani di Ancelotti e Florentino Perez ha tutta l’intenzione di liberarsene.

Ecco che tra le mete più papabili ci sarebbe la Roma, alle prese con i mal di pancia di Karsdorp che rischia persino di non essere convocato con i giallorossi. Mourinho non si è espresso sulla vicenda, ma il terzino olandese era stato additato come elemento di disturbo all’interno dello spogliatoio della Roma. Odriozola farebbe proprio al caso di Mourinho e i giallorossi starebbero tentando l’operazione in prestito per gennaio, con riscatto fissato a circa 9 o 10 milioni in estate. Sul terzino c’era anche la Juventus, con non pochi problemi nel reparto difensivo, ma le operazioni dei bianconeri potrebbero subire grossi rallentamenti vista la situazione attuale. Real e Roma starebbero già in contatto per dare il via all’operazione Odriozola e tra un paio di settimane potrebbero esserci già grandi novità.