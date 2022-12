Caos Ronaldo, interviene la federazione: la nota UFFICIALE

Il Portogallo si sta rendendo protagonista di un grandissimo mondiale, ma la situazione legata a Ronaldo sembra non placarsi.

Il Portogallo, grazie alla roboante vittoria contro la Svizzera per 6-1, vola ai quarti di finale dove affronterà la sorpresa Marocco. Nonostante le grandissime prestazioni svolte, la situazione in casa portoghese non è delle migliori.

Stiamo ovviamente parlando della situazione legata a Cristiano Ronaldo, tenuto in panchina dal tecnico Fernando Santos nell’ultima gara disputata. Proprio questa scelta da parte dell’allenatore, avrebbe mandato su tutte le furie il cinque volte pallone d’oro.

Caos Cristiano Ronaldo: la federazione smentisce l’addio

Come detto, il tecnico dei portoghesi lo ha relegato in panchina nella gara vinta contro la Svizzera per 6-1. La scelta presa da Santos ha fatto infuriare CR7, che ha pensato anche a soluzioni drastiche, dopo un’accesa discussione con il proprio allenatore. Santos, al termine della gara, lo ha elogiato dichiarando che “Cristiano continua ad essere importante per noi. Oggi ha dimostrato di essere un grande capitano”. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, però, il fuoriclasse avrebbe minacciato addirittura di andarsene. Ronaldo crede che il tecnico si sia fatto influenzare dall’opinione pubblica, che, secondo un sondaggio proposto dal quotidiano A Bola, lo voleva fuori al 70%. A pochi giorni dall’importantissima sfida contro il Marocco, a tenere banco è la questione legata all’ex Manchester United. La speranza del tecnico è che la questione possa rientrare per concentrarsi sull’obiettivo principale, magari lanciando Ronaldo dal primo minuto.

Dopo tutte queste voci, con una nota, la Federazione Portoghese ha smentito le voci su un possibile addio di Cristiano Ronaldo, dichiarando che “ la FPF chiarisce che in nessun momento il capitano della squadra, Cristiano Ronaldo, ha minacciato di lasciare la squadra durante gli allenamenti in Qatar. Cristiano Ronaldo costruisce ogni giorno una carriera unica al servizio della squadra e del Paese, che va rispettata e che attesta l’indiscutibile grado di impegno verso la squadra. A proposito, il grado di dedizione del giocatore con il maggior numero di presenze con il Portogallo è stato dimostrato ancora una volta, se necessario, nella vittoria contro la Svizzera, negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2022. La nazionale – giocatori, allenatori e struttura della FPF- è, come lo è stata fin dal primo giorno, totalmente impegnata ed entusiasta nella costruzione di quella che il paese vuole essere la migliore partecipazione del Portogallo alla Coppa del Mondo”.