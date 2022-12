Due per uno, Leao vola subito in Spagna: l’offerta è folle

Il Milan e Leao possono salutarsi già a gennaio: offerta monstre da Madrid, ecco i due big offerti a Maldini

Rafael Leao sta monopolizzando le attenzioni in casa Milan ormai dalla scorsa estate. Il gioiello portoghese è in scadenza nel giugno 2024 ed i dialoghi con il suo procuratore, Jorge Mendes, pur proseguendo sono finiti da tempo in una fase di stallo.

La cessione al termine dell’attuale stagione pare sempre più probabile: adesso, però, può cambiare tutto. Perchè un top club è pronto a darsi da fare già nel mese di gennaio per convincere Maldini con una maxi oHa fatto vedere grandi cose in rossonero, gli sono bastati solo 3′ per mettere a segno la sua prima rete nel Mondiale in Qatar. Il nome di Rafael Leao è sulla bocca di tutti ed il Real Madrid, Ancelotti in primis, è pronto a farsi subito avanti con una proposta difficile da rinunciare per il cartellino dell’esterno lusitano. fferta a lasciar partire l’ex Lille. Si tratta del Real Madrid di Carlo Ancelotti. A gennaio, il Real metterebbe sul piatto i cartellini di Marco Asensio, valutato circa 20 milioni di euro, e quello di Dani Ceballos, il cui valore si aggira intorno ai 15.

Ancelotti, show a gennaio: scambio e cash per Leao

Due nomi, entrambi in scadenza la prossima estate, accostati ai rossoneri in più occasioni e che adesso potrebbero effettivamente tramutarsi in occasioni concrete per gennaio. Oltre al duo spagnolo, Ancelotti spingerebbe per un conguaglio da ben 65 milioni di euro, arrivando ad una proposta complessiva da ben 100 milioni. Il piano dei ‘Blancos’ partirebbe soprattutto per la possibile cessione di Vinicius Jr che, in scadenza nel 2024, potrebbe finire per fare le valigie lasciando il suo posto proprio all’attuale ala del Milan campione d’Italia. La posizione del Milan resta chiara, proveranno a fare di tutto per prolungare il contratto di uno dei grandi protagonisti dell’ultimo scudetto rossonero.

Se i contatti per il rinnovo dovessero rimanere congelati come nelle ultime settimane, allora non è escluso che la dirigenza di via Aldo Rossi possa prendere in seria considerazione la proposta del Real Madrid. Florentino Perez e Ancelotti, dunque, all’assalto di Leao già a gennaio: in questa stagione l’attaccante rossonero ha siglato 8 gol e firmato 10 assist vincenti in 29 presenze tra campionato, coppe e Mondiale in Qatar.