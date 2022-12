Inter, è senza pace anche al Mondiale: “Fuori squadra!”

L’Argentina, grazie alla vittoria di misura contro l’Australia, approda ai quarti dove affronterà l’Olanda. Un attaccante, però, è stato preso di mira dai tifosi.

L’Argentina, grazie alla vittoria per 2-1 contro l’Australia, avanza ai quarti di finale dove affronterà l’Olanda. Con l’esplosione di Julian Alvarez, e con il solito Messi pronto a mettersi la squadra sulle spalle, c’è un attaccante che è oggetto di critiche per le sue prestazioni sottotono.

Stiamo ovviamente parlando dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Il Toro, che ha giocato quattro gare in questo mondiale per un totale di 183 minuti, non è stato in grado di lasciare il segno ne con gol e ne con assist. Per questo motivo, molti sostenitori dell’Argentina si sono scagliati contro di lui.

Tifosi contro Lautaro: “toglierlo dalla squadra”

Come detto, molti tifosi si sono scagliati contro l’attaccante per le sue prestazioni non brillanti, chiedendo addirittura la sua rimozione dalla squadra. Un tifoso, su Twitter, se la prende anche con Scaloni perché “Lautaro Martinez che entra per Julian Alvarez è stata una pessima sostituzione”. Ci sono anche tifosi, come detto, che chiedono la sua rimozione, come questo tifoso che su Twitter scrive “Scaloni per favore, per Messi e per i tifosi rimuova Lautaro Martinez”. Parole di conforto per Lautaro sono arrivate da Leo Messi che, a TyC Sports, ha dichiarato che “Lautaro è un giocatore molto importante per noi, è un attaccante che vive di gol. Adesso è importante che stia bene per quello che deve venire”. Insomma, un periodo nero per l’attaccante nerazzurro, che spera di far ricredere i tifosi con le prestazioni sul campo, magari già dalla prossima partita contro gli olandesi.