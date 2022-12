Colpo da sogno, Inter e Juve ko: in rossonero già a gennaio

Il Milan è pronto a strappare l’attaccante già a gennaio: colpaccio in Serie A, Juventus e Inter al tappeto

Sono settimane di attesa in casa Milan, visto che il Mondiale in Qatar ha stoppato il calcio giocato per i rossoneri. La società di via Aldo Rossi è tuttavia già all’opera per regalare a Pioli i giusti innesti già in vista di gennaio, quando i campioni d’Italia in carica esordiranno nell’anno nuovo nella sfida di Serie A all’Arechi contro la Salernitana.

Il grande obiettivo di Paolo Maldini, in attacco, gioca in Serie A ed è da tempo uno dei nomi in lista di Inter e Juventus per l’anno prossimo.

Al Milan con lo scambio: decisivo Ballo-Tourè

Non è un mistero che l’inizio di stagione del Milan sia stato al di sotto delle aspettative. I rossoneri hanno portato a casa un pesante ritardo, in campionato, dal Napoli:8 punti sono tanti ed è per questo che da gennaio la dirigenza intende far cambiare marcia alla squadra, portando a Milanello rinforzi di assoluto peso. Nell’immediato, quindi, nonostante l’imminente ritorno di Ibrahimovi il Milan guarda all’arrivo di un altro attaccante che si alterni e all’occorrenza affianchi Olivier Giroud. Fari puntati in Serie A dove un nome su tutti, che piace da tempo a Juventus ed Inter, può diventare decisamente concreto per la gioia di Pioli. Si tratta di Luis Muriel, punta dell’Atalanta con cui è in scadenza nel 2023 (la ‘Dea’ ha però l’opzione per rinnovare per un’ulteriore stagione) e poco impiegato da Gasperini.

Come detto, Muriel è stato avvicinato in diverse occasioni a bianconeri e nerazzurri ma è adesso la società di Cardinale ad avere la carta giusta per convincere la società bergamasca a lasciar partire Muriel già a gennaio. Il Milan, infatti, è pronto a sacrificare Fodè Ballo-Tourè, destinandolo a Gasperini già nelle prime settimane del 2023.

Una carta che può risultare vincente, dunque, per regalare Muriel a Pioli e beffare definitivamente Inter e Juventus.