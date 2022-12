Rompe con il Real: Ancelotti chiama la Juventus

La Juventus e Carlo Ancelotti possono attuare uno scambio nel prossimo calciomercato estivo: ecco i nomi in ballo

Il Mondiale in Qatar va avanti, tra sorprese inattese come l’eliminazione di Germania e Belgio mentre rimane incertezza su chi alzerà la Coppa del Mondo il prossimo 18 dicembre. Le attenzioni dei club sono quindi tutte rivolte al calciomercato, a quelle che già a gennaio potrebbero essere le operazioni da portare a termine.

Attenzione al Real Madrid che, però, guarda all’estate che verrà: Ancelotti è pronto a sacrificare Camavinga, scontento della sua situazione con i ‘Blancos’. Via allo scambio con la Juventus: ecco chi vuole Ancelotti.

Camavinga scontento: scambio Juve-Real

Non è un mistero che Eduardo Camavinga abbia fino a questo momento fatto fatica ad imporsi con la maglia del Real Madrid. Attualmente impegnato con la Francia, il talentuoso centrocampista valuta il suo futuro: con i ‘Blancos’ non è soddisfatto e potrebbe, quindi, spingere per l’addio la prossima estate. Ancelotti ne è consapevole e potrebbe decidere di sacrificare il gioiello ex Rennes, reduce da 14 presenze e soli 506′ nella Liga con le ‘Merengues’. Ecco quindi che l’ex tecnico di Milan, Chelsea e Bayern Monaco avrebbe in mente una proposta che può allettare la Juventus, durante il prossimo calciomercato estivo.

Camavinga nell’affare, come contropartita valutata 40-45 milioni di euro dalla società di Florentino Perez, per arrivare al grande colpo. Quel Dusan Vlahovic che quest’anno non ha brillato in una stagione fino ad ora decisamente complessa per la squadra di Massimiliano Allegri e che, quindi, può diventare l’obiettivo principale del Real Madrid per la prossima annata.

La Juventus, però, non farà sconti: Vlahovic viene valutato non meno di 80-85 milioni di euro, non partirà per meno.