Scoppia il caso Onana: decisione UFFICIALE, cosa è successo

Una notizia incredibile diffusa negli ultimi minuti: Onana salterà la sfida contro la Serbia, la comunicazione ufficiale

André Onana non sarà in campo per Camerun-Serbia. Il portiere dell’Inter è stato escluso dal gruppo prima della partita contro la Serbia: il motivo dovrebbe essere disciplinare, ma al momento non ci sarebbero comunicazioni ufficiali da parte della Nazionale. L’indiscrezione è arrivata da una fonte della Federcalcio del Camerun (Fécafoot), senza specificare il motivo o la durata del provvedimento. Prenderà il suo posto nella sfida odierna contro la Serbia, in programma a partire dalle 11 ore italiane, Epassy.

🇨🇲 André Onana, gardien titulaire du Cameroun, a été écarté du groupe avant le match contre la Serbie. Il s’agirait d’une sanction disciplinaire. Aucune précision sur le motif ni la durée de cette mise à l’écart. — RMC Sport (@RMCsport) November 28, 2022

Le formazioni ufficiali di Camerun-Serbia:

CAMERUN (4-3-3): Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi.

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Maksimovic, Kostic; Tadic, S. Milinkovic-Savic; A. Mitrovic.

Onana, ora che succede?

Proprio nei giorni scorsi è apparsa una lunga intervista del portiere dell’Inter, Andrè Onana, che si era confessato ai microfoni di Sportweek: “Mi ispiro a Neuer. Durante il Mondiale del 2014 lo vidi fare cose folli, uscite di un coraggio incredibile, e mi dissi: voglio essere come lui. Quindi sì, sono un po’ pazzo, prendo dei rischi e accetto l’uno contro uno, ma credo che i tifosi mi apprezzino anche per questo. E soprattutto non ho paura di niente”. Nelle prossime ore arriveranno così comunicati ufficiali da parte della Federazione per conoscere a fondo i motivi.