Brilla in Qatar, Allegri ci pensa: scambio con l’esubero

Arriva dai campi del Mondiale il nuovo obiettivo per il centrocampo bianconero: la valutazione è già pari a 40 milioni

È il Mondiale dei vari Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. e Kylian Mbappé, sui quali i rispettivi paesi ripongoo le loro speranze per la vittoria finale nella competizione. Ma è anche il Mondiale delle sorprese, di quei giocatori che, proprio nella ribalta più importante, confermano quanto di buono lasciato intrevedere nei loro club. Proprio su profili di questo tipo si concentrano le attenzioni dei vari top club europei. La Juventus non fa eccezione.

Il club bianconero, deluso dal rendimento di Leandro Paredes, avrebbe già preso la sua decisione sull’argentino in vista della prossima stagione. Arrivato in fretta e furia per sostituire Paul Pogba, l’ex PSG non ha rispettato le aspettative riposte sul suo conto. Alla ripresa del campionato poi, bisognerà anche fare i conti con le scorie del Mondiale: insomma tutto lascia pensare che il rendimento non possa migliorare secondo le attese. Con l’addio quasi certo dell’ex Roma, in vista della prossima stagione bisognerà intervenire a centrocampo: nell’agenda del Ds Federico Cherubini è ora cerchiato in rosso un nome che proprio in Qatar ha invece confermato quanto di buono si dice sul suo conto.

Juve all’assalto di Onana: 40 milioni sul piatto

Già nel mirino del club piemontese nelle ultime fasi dello scorso calcomercato estivo, Amadou Onana è una delle poche note liete del Belgio in questo avvio di Mondiale. Protagonista di una staffetta con Youri Tielemans in entrambe le gare fin qui disputate – contro il Canada Onana è entrato al 46′, mentre è uscito al 61′ contro il Marocco – il centrocampista dell’Everton non ha affatto sfigurato. Nonostante le evidenti difficoltà della sua squadra, il giovane belga si è lasciato apprezzare per il suo grande dinamismo e per la cattiveria agonistica.

La sua valutazione è ormai pari a 40 milioni. Una cifra che la Juve non vorrebbe sborsare interamente cash: l’idea è quella di mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie, da sempre apprezzato Oltremanica. Anche la deludente stagione dei Toffees, con grigie prospettive per il futuro, potrebbe essere decisiva per la volontà del calciatore di cambiare aria, sposando magari il progetto bianconero.