Dia fa gioire il Senegal: al Qatar serve un miracolo

Vittoria importantissima quella del Senegal che batte il Qatar a 1-3, trovando la prima vittoria in questo mondiale.

Grande vittoria da parte del Senegal, che conquista la prima vittoria in questo mondiale. Nel primo tempo, al 34° minuto, il Qatar chiede un rigore per un fallo su Afif, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al minuto 41 si sblocca la sfida grazie a Dia, che sfrutta un errore della difesa e porta avanti il Senegal. Termina sul punteggio di 0-1 la prima frazione di gioco.

La ripresa si apre con il Senegal che trova immediatamente il raddoppio grazie a Diedhiou che, bravo a svettare di testa, batte l’estremo difensore del Qatar. Il Qatar prova a rientrare in partita con Ali, ma Mendy è bravo respingere la conclusione. Il Qatar la riapre al 78° minuto grazie a Muntari che di testa non lascia scampo a Mendy. L’1-3 definitivo arriva al minuto 84 con Dieng che, davanti alla porta, non può sbagliare. La gara termina con la vittoria del Senegal per 1-3.

Prima gioia per il Senegal: Qatar battuto 1-3

Come detto, quella contro il Qatar, rappresenta la prima vittoria in questo mondiale per il Senegal. Nella prossima gara il Qatar affronterà l’Olanda mentre, il Senegal, se la vedrà con l’Ecuador. Il Qatar è con un piede e mezzo fuori dai mondiali.