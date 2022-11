Vlahovic-Juventus, svolta inattesa: è già tutto deciso

Il calciomercato della Juventus passa anche dal futuro di Dusan Vlahovic: il futuro del serbo sta per essere definito

È il tempo dei Mondiali in Qatar, un evento storico che sta già registrando non poche sorprese. I club, in attesa di tornare in campo il prossimo gennaio, guardano con grande interesse al calciomercato invernale che riaprirà nelle prime ore del 2023. In tal senso, sotto la lente d’ingrandimento torna il futuro di Dusan Vlahovic.

Non è affatto un mistero che, a quasi un anno dal suo arrivo nella Torino bianconera, l’impatto di Vlahovic con la maglia della Juventus sia stato decisamente sotto le aspettative. Il centravanti serbo ha collezionato numeri molto inferiori a quelli che, a Firenze, avevano fatto innamorare un pò tutti.

Addio Vlahovic: il top club lo vuole subito

Dalle 7 reti in 15 partite nei sei mesi della passata stagione, fino ai 6 gol nelle 10 gare in cui il serbo ha preso parte quest’anno. Una difficoltà evidente ad imporsi agli ordini di Allegri: in tal senso il feeling con le idee di calcio dell’allenatore toscano non è mai stato esaltante. E, in questo momento, in casa Juventus le riflessioni sono in corso per uno degli investimenti più esosi (81 milioni) della recente storia bianconera. Doveva rappresentare il futuro dell’attacco della ‘Vecchia Signora’: adesso Vlahovic può già dire addio, a gennaio, e salutare il calcio italiano. Ad affacciarsi con grande decisione, stando a quanto riferito da ‘Notizie.com’, è il Bayern Monaco che ha già sondato il terreno per Cristiano Ronaldo e Moukoko.

I bavaresi non hanno ancora trovato un degno erede di Lewandowski ed ecco che Vlahovic, per caratteristiche fisiche e tecniche, sarebbe il profilo perfetto per l’attacco dei tedeschi. Il mercato di gennaio vedrà il centravanti grande protagonista: la prima richiesta della Juventus di 110 milioni di euro per il cartellino del bomber è stata accantonata.

Ma da qui alla fine di gennaio tutto potrebbe evolversi e non è detto che l’ex punta della Fiorentina possa effettivamente salutare la Juventus per trasferirsi a gennaio alla corte di Nagelsmann.