Mondiali 2022, buona la prima per la Svizzera: Embolo manda ko il Camerun

Buona la prima per la Svizzera che grazie alla rete di Embolo conquista i primi 3 punti nel girone: sconfitta che pesa per il Camerun di Onana e Anguissa

La Svizzera apre il gruppo G del Mondiale 2022 sfidando il Camerun e vince 1-0 grazie al gol di Breel Embolo.

La partita tra Svizzera e Camerun delle ore 11:00 termina con una vittoria di misura della squadra allenata da Murat Yakin che riesce a difendersi bene nel primo tempo, nonostante gli attacchi convincenti del Camerun. La squadra africana mette in campo giocatori di valore assoluto come Onana, Anguissa e Choupo Moting che, però, non riescono ad essere determinanti. Nel primo tempo è il Camerun ad avere più occasioni ma la Svizzera tiene il colpo, grazie anche all’equilibrio in mezzo al campo di Freuler e Xhaka. e nella ripresa riesce a esprimere meglio il suo potenziale. Anche se già nel finale di primo tempo sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Akanji.

Svizzera-Camerun 1-0: Embolo la decide contro la sua nazione di origine

La Svizzera entra in campo nella ripresa con un altro piglio. Infatti, dopo appena 3 minuti la sblocca grazie alla rete di Embolo che viene lasciato tutto solo in area di rigore e da pochi passi batte Onana sull’ottimo servizio di Shaqiri. La Svizzera crea anche altre occasioni. Primia con Vargas, poi con Embolo e nel finale anche con Seferovic che viene murato dal difensore sul tiro ravvicinato.

Il Camerun fatica a reagire e non si rende quasi mai pericoloso. Se non con un’iniziativa personale di Choupo Moting che dribbla due avversari in area e da posizione defilata trova la risposta pronta di Sommer. Termina 1-0 per la Svizzera grazie al gol di Embolo che, coincidenza, è camerunese di origini ma naturalizzato svizzero. La Svizzera si prende momentaneamente il primo posto nel gruppo G, in attesa del big match di questa sera tra Brasile e Serbia.