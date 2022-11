Scambio Juve-Roma, c’è la conferma: “Ma non è il massimo”

Roma e Juventus potrebbero imbastire uno scambio già a gennaio: arriva il parere del giornalista

La Roma deve risolvere al più presto la situazione legata a Rick Karsdorp che si è fatta sempre più ingarbugliata nelle ultime settimane. Dopo le pesanti dichiarazioni di José Mourinho la rottura col calciatore è diventata insanabile.

Il terzino olandese non si è presentato al raduno della squadra, dando un chiaro segnale di voler cambiare aria. Intanto, la Roma oltre al terzino destro, è a caccia anche di un nuovo centrocampista sul mercato e un’ipotesi concreta potrebbe essere Weston McKennie. Il centrocampista della Juventus è impegnato al Mondiale in Qatar con gli Stati Uniti, di conseguenza il suo valore di mercato potrebbe anche salire in base alle sue prestazioni. L’ex Schalke 04 potrebbe rientrare in uno scambio tra Roma e Juventus. In merito al possibile arrivo di McKennie nella Capitale è intervenuto il giornalista Stefano Agresti.

Roma, occasione McKennie: “Non è impossibile”

Weston McKennie ha giocato poco fin ora in questa stagione con la Juventus: il classe ’98 ha collezionato 17 presenze tra campionato e Champions ma il più delle volte è partito dalla panchina, realizzando 3 gol. In merito alla possibilità che la Roma possa trattarlo sul mercato già a gennaio è intervenuto Stefano Agresti a ‘Radio Radio’.

“McKennie alla Roma? Non è un’ipotesi impossibile, se ne è parlato tanto già nei mesi scorsi. La situazione di Karsdorp ha un po’ rilanciato questo scenario. Credo che non sarebbe il massimo per la Roma e Mourinho, però è un’opportunità da non scartare vista la situazione a centrocampo della Roma”. Infatti Karsdorp potrebbe trasferirsi a Torino, alla luce dell’interesse della Juventus e nell’affare potrebbe rientrare proprio McKennie.