Allegri e Inzaghi si sfidano anche sul mercato: top player nel mirino

Le società, vista la sosta per via dei mondiali, sono pronte a programmare il mercato del presente e del futuro.

Con i mondiali in Qatar pronti a prendersi la scena, le società possono iniziare a progettare non solo il mercato di riparazione, ma anche quello estivo in vista della prossima stagione. Sono molti i club che sono proiettati al futuro, per cercare calciatori di qualità da inserire nella propria rosa.

I club più attivi in questo senso sono Juventus e Inter, che vogliono rinforzare sensibilmente le rose a disposizione di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Uno dei reparti che le due società vogliono rinforzare per la prossima stagione è il centrocampo, e sembra che il profilo giusto sia già stato individuato.

Inter e Juve fiutano il colpo Kante: a giugno va in scadenza

Il calciatore che i due club vogliono provare ad ingaggiare è N’Golo Kante, trentunenne del Chelsea. Il francese è in scadenza il prossimo giugno e, al momento, le possibilità di rinnovo appaiono basse. Il calciatore, qualora non si arrivasse al rinnovo, sarebbe libero di firmare a parametro zero con qualsiasi club a partire da febbraio. Stando a quanto riporta il dailymail, Inter e Juventus sarebbero sulle sue tracce per l’estate con i bianconeri che, in caso di cessione di Rabiot, potrebbero provare ad anticipare l’arrivo a gennaio per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Anche l’Inter starebbe pensando di proporre un offerta ai blues, per non rischiare di partecipare ad aste al rialzo. Si tratterebbe di un grandissimo colpo per le due squadre, che rinforzerebbero in maniera esponenziale il proprio centrocampo. Le prossime settimane, saranno determinanti per cercare di imbastire una trattativa. La cosa certa è che le due big italiane un tentativo lo faranno, cercando di anticipare questo colpo al mercato invernale. La Serie A potrebbe presto accogliere un nuovo campione.