Intreccio pazzesco con il Real Madrid: Inter e Juve senza speranze

Inter e Juventus continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato: intreccio da urlo con il Real Madrid con big nel mirino

Novità interessanti sul fronte calciomercato con il possibile addio di Nacho, che non rientra più piani di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Per tanti anni il centrale spagnolo è stato un punto di riferimento, ma ora il suo futuro sembra essere altrove.

Come svelato dal portale “ElNacional” il centrale del Real Madrid, Nacho Fernandez, è stato un punto di riferimento per tante stagioni in casa dei blancos. Ora Carlo Ancelotti ha messo in atto nuove scelte di formazione optando per idee alquanto suggestive. Così all’età di 33 anni, per la prima volta, lo stesso difensore del Real Madrid starebbe pensando di andare altrove lasciando il club prestigioso dei suoi sogni. Nel corso di questi lunghi anni, ha ricevuto sempre numerose offerte, sia dal campionato spagnolo che dai vari campionati europei.

Real Madrid, Skriniar la pazza idea: c’è anche de Vrij

In quest’ottica futura il Real Madrid dovrà così pensare a nuovi top player per rinforzare la retroguardia di Carlo Ancelotti in caso di addio di Nacho. Come pazza idea ci sarebbe anche quella che porta a Milan Skriniar, che starebbe pensando così al rinnovo contrattuale con il club nerazzurro. L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha rivelato che potrebbe arrivare a breve il prolungamento del difensore slovacco, ma il Real potrebe ancora provarci. Altre piste portano al centrale olandese dell’Inter, de Vrij, o al difensore spagnolo, Pau Torres, che si è consacrato definitivamente con la maglia del Villarreal: sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus che vorrebbe rinforzare la retroguardia a disposizione di Massimiliano Allegri.

Nomi da urlo in ottica futura anche per il Real Madrid, che vorrebbe pensare al post Nacho, sempre più vicino all’addio ai blancos visto il suo minutaggio sempre più basso in questo scorcio di stagione.