Arteta ha il sostituto ma niente Juve: colpo Milan a giugno

Il tecnico spagnolo potrebbe abbracciare un suo connazionale beffando la Juve e liberando un obiettivo che piace al Milan

L’Arsenal è tornato a marciare lungo la retta via già un paio di stagioni fa, quando la guida tecnica venne affidata all’ex bandiera Mikel Arteta nell’ottica di una rivoluzione. Sotto di lui i ‘Gunners’ hanno poi conquistato meritatamente la qualificazione in Europa League, sebbene quella per la Champions fosse letteralmente ad un passo: la beffa da parte dei rivali del Tottenham di Conte è stata una pillola amara da digerire, ma senza grossi rimpianti.

Oggi quello stesso Arsenal, puntellato con giocatori di qualità come Zinchenko e Gabriel Jesus, guida in solitaria la classifica di Premier League facendo piazza pulita di qualunque avversaria incontri su quel cammino fatto di vividi sogni e concrete speranze. In tutto questo Arteta condivide con la dirigenza una filosofia ben precisa: innestare forze fresche senza alzare l’età media della rosa, oggi tra le più giovani d’Europa. Il prossimo gennaio farebbe al caso suo un buon esterno d’attacco che possa alternarsi ai soliti Martinelli, Saka e Smith-Rowe, ma strappando il posto all’esubero Pépé oggi in prestito al Nizza. Chi meglio di Ferran Torres, di provenienza Barcellona.

Calciomercato, niente Juve per Ferran Torres: Pioli si fionda su Pépé

Stando alle fonti spagnole di ‘fichajes.net’, il calciatore non avrebbe trovato la sua dimensione ideale negli schemi di Xavi dopo aver lasciato il Manchester City per 55 milioni di euro. Questo significherebbe dapprima un grosso punto interrogativo per la Juventus, da sempre estimatrice del prodotto spagnolo: una contendente come l’Arsenal fa colare a picco le chance di trasferimento. Dall’altra parte, però, ne gioverebbe il Milan: Pioli metterebbe le mani proprio sull’esterno francese Pépé, perdente posto e in scadenza di contratto nel giugno 2023, per rinforzare la corsia di competenza di Saelemaekers.