Firma gratis a gennaio: Inter, Juve e Milan se lo contendono

Juventus, Inter e Milan studiano le prossime mosse da compiere durante la finestra invernale del calciomercato: possibile occasione a zero

È tempo di riflettere. Durante la sosta per i Mondiali le società penseranno a come potenziare/sistemare le proprie rose, in vista della prossima finestra di calciomercato che prenderà il via a gennaio.

Assisteremo sicuramente a qualche intervento da parte della Juventus: i bianconeri hanno chiuso nel miglior modo possibile il ciclo del 2022, mettendo a referto ben sei successi consecutivi in campionato senza subire gol.

Ma, di certo, il club torinese non può dimenticare così facilmente i numerosi passi falsi accumulati dalla squadra targata Massimiliano Allegri nella prima parte di stagione, anche perché restano diversi problemi da risolvere a livello di rosa (nonostante gli evidenti segnali di ripresa). Anche per Inter e Milan il percorso in Serie A non è stato molto positivo fino ad ora e non sarà affatto semplice ridurre il gap di punti col sontuoso Napoli guidato da Luciano Spalletti. Di conseguenza, entrambe le milanesi potrebbero decidere di muoversi concretamente sul fronte entrate, al fine di regalare almeno una nuova pedina ai rispettivi allenatori. E, in tal senso, attenzione ad una potenziale ghiotta occasione proveniente dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Milan e Inter | Atletico in crisi: Saul può partire a zero

Entriamo più nello specifico dell’argomento. Come riferisce ‘Elgoldigital.com’, l’Atletico Madrid sta vivendo una crisi economica non indifferente. Il direttore sportivo Andrea Berta è chiamato a sfoltire il gruppo, mandando via a gennaio tutte quelle pedine che non rientrano nei piani del ‘Cholo’ Simeone. Tra i vari nomi in lista figura anche quello di Saul, con gli spagnoli che avrebbero individuato in Aleix Garcia del Girona il suo sostituto ideale. E, vista la situazione assai difficile da sostenere, non sarebbe da escludere una partenza dell’ex Chelsea senza il pagamento del cartellino, sebbene il contratto del calciatore sia in scadenza giugno 2026.

Se così fosse, Juventus, Inter e Milan potrebbero interessarsi concretamente al suo acquisto. Nella formazione bianconera Saul agirebbe da mezz’ala e, all’occorrenza, da esterno sinistro, così come in quella nerazzurra. Nel Milan, invece, sarebbe una carta in più nel pacchetto dei mediani, ma Pioli potrebbe provare ad utilizzarlo anche in posizione di trequartista. Lì dove Brahim Diaz e, soprattutto, De Ketelaere continuano a deludere le aspettative.