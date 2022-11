Globe Soccer Awards, Galliani e Ibrahimovic ricevono i premi alla carriera

Adriano Galliani e Zlatan Ibrahimovic protagonisti ai Globe Soccer Awards: i due ricevono i premi alla carriera

Le carriere di Zlatan Ibrahimovic e Adriano Galliani non hanno bisogno di presentazioni. Entrambi hanno vinto tanto, svolgendo i loro compiti sempre in maniera ottimale. Per quanto riguarda Galliani, gli anni al Milan portando i rossoneri sul tetto del mondo sono impressi nella storia.

Ora la storia la sta scrivendo con il Monza, che già è riuscito a portare in Serie A. Oggi, ai Globe Soccer Awards, Adriano Galliani è salito sul palco per riceve il premio alla carriera. Con lui c’era anche Zlatan Ibrahimovic.

Globe Soccer Awards, Ibrahimovic riceve il premio alla carriera

Con il Milan non l’abbiamo ancora visto in campo quest’anno a causa dell’infortunio che lo ha fermato a lungo, ma la grandezza di Zlatan Ibrahimovic è nota a tutti. Oggi durante il Globe Soccer Awards l’attaccante svedese è stato insignito del premio alla carriera. Una carriera dove ha vinto tanto ed è stato tra i migliori al mondo. Adesso la speranza è di rivederlo in campo il prima possibile per aiutare quel Milan che lo scorso anno ha portato alla vittoria dello scudetto.