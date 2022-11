La carta vincente: lo scambio con Sarri che taglia fuori la Juve

In casa Juventus, dopo la vittoria contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, è tempo di riflettere sul futuro tra mercato e campo, col chiaro obiettivo di riprendere da dove hanno lasciato.

La Juventus di Massimiliano Allegri è arrivata alla sosta Mondiale nelle migliori condizioni possibili, dopo una prima parte molto complessa. I bianconeri hanno infatti inanellato una serie di ben sei vittorie di fila senza peraltro subire gol, tornando a far paura nelle zone nobili della classifica. Il successo più convincente è arrivato forse proprio nell’ultima sfida prima della pausa contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, che ha peraltro tra le proprie fila uno dei calciatori che più stuzzicano in ottica futura il club piemontese.

Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, che ha offerto una prima parte di stagione solida e convincente come sempre, mettendo a disposizione della squadra gol e assist abbinati ad una fisicità importante. Non ha brillano a Torino, ma il suo futuro, in virtù del contratto in scadenza 2024, potrebbe anche tingersi di bianconero.

Calciomercato Juventus, obiettivo Mlinkovic-Savic ma occhio al Chelsea: l’idea di scambio

Oltre alle alte richieste di Claudio Lotito, per Milinkovic-Savic la Juventus dovrà anche combattere con chi dall’estero potrebbe provare a dire la sua. Va tenuta d’occhio in modo particolare la situazione del Chelsea che per imbastire un nuovo progetto ad immagine e somiglianza di Potter potrebbe farci un pensierino ed avrebbe anche la potenziale carta giusta per provare a stuzzicare Sarri e Lotito.

I ‘Blues’ potrebbero infatti mettere sul piatto una corposa parte cash più il cartellino di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese stimato dall’allenatore della Lazio dai tempi della sua esperienza a Londra, e che già in passato fu accostato alla società capitolina. Un tentativo quindi di scambi che potrebbe stuzzicare Lotito e al contempo mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus su un chiaro obiettivo della prossima estate.