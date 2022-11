Annuncio cancellato, scoppia il giallo Thuram

Tra pochi giorni i mondiali in Qatar prenderanno il via, con le nazionali che hanno da poco annunciato i convocati.

Oramai ci siamo, tra poco meno di una settimana partiranno i mondiali in Qatar, che termineranno il 18 dicembre. Le nazionali, hanno cominciato a diramare i calciatori che faranno parte di questo torneo tramite i profili social.

Tra le squadre che hanno comunicato i convocati c’è la Francia di Didier Deschamps, che partirà per il Qatar nella mattinata di mercoledì, con il primo match che li vedrà protagonisti il 22 novembre contro l’Australia. Proprio per quanto riguarda le convocazioni, però, c’è molta incertezza sulla partecipazione al mondiale di Thuram.

La Francia svela i convocati: Thuram partirà per il Qatar?

Come detto, la Francia ha svelato i convocati che partiranno per giocarsi il mondiale. L’incertezza più grande riguarda Thuram che, con un tweet ufficiale, è stato annunciato come componente della squadra. Pochi minuti dopo, però, la nazionale francese ha rimosso il tweet, con i tifosi che, a questo punto, si chiedono se il ragazzo partirà o meno per il Qatar. Si spera che la Francia possa comunicare la scelta quanto prima, con il ragazzo che è in trepidante attesa per capire se potrà difendere la propria nazione ai mondiali che stanno per partire.