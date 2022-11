Mourinho trema e perde il big: tutta colpa di Cristiano Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo sotto la lente d’ingrandimento: trema anche Mourinho, scenario a sorpresa per l’estate

Non è un momento semplice quello che ha vissuto ultimamente la Roma, che ha chiuso tra pari e polemiche il suo 2022. L’1-1 contro il Torino l’ultima gara dell’anno, prima che i nazionali partano per il Mondiale in Qatar.

Ma la società capitolina ha già in mente quelle che potrebbero essere le operazioni da portare a termine tra gennaio e giugno. Un calciomercato che può intrecciare, in estate, il futuro di Cristiano Ronaldo a quello dell’attacco di Josè Mourinho.

Addio CR7: erede dalla Serie A

Cristiano Ronaldo, si sa, lascerà il Manchester United nel 2023. Le recenti dichiarazioni hanno confermato una rottura insanabile con ten Hag e l’ambiente in quel di Manchester: ecco perchè lo United sta già da settimane valutando quello che sarà l’erede di CR7 all’Old Trafford. Al posto del portoghese sono al vaglio numerosi nomi di spicco ma, uno su tutti, potrebbe di fatto innervosire Josè Mourinho.

Si tratta di Tammy Abraham, acquistato dal Chelsea poco più di un anno fa per 40 milioni di euro. Il centravanti dell’Inghilterra, classe 1997, potrebbe quindi in estate fare ritorno in Premier League. I ‘Red Devils’ monitorano da vicino la punta sbocciata agli ordini di Josè Mourinho.

Quest’anno, per Abraham, sono già 20 le presenze con 4 reti e 2 assist vincenti all’attivo, tra Serie A ed Europa League.