Sarri apre all’addio: intreccio con il Milan

Le parole di Maurizio Sarri nel post partita di Juventus-Lazio aprono all’addio a gennaio: intreccio con il Milan

Crolla la Lazio sotto i colpi di una Juventus in netta ripresa. I bianconeri superano i biancocelesti in classifica al terzo posto vincendo con un netto 3-0 all’Allianz Stadium. Sconfitta che pesa e non poco, nonostante gli ultimi successi ottenuti dalla squadra di Sarri sia nel derby che contro il Monza.

Nel frattempo il calciomercato invernale si avvicina e chi continua a racimolare presenze centellinate è Luis Alberto, anche ieri in campo solo dopo un’ora di gioco. Maurizio Sarri apre all’addio dello spagnolo. Occhio al Milan.

Calciomercato Lazio, Sarri apre all’addio di Luis Alberto: intreccio con De Ketelaere

Il futuro di Luis Alberto nella Lazio torna a essere in bilico. Dopo un inizio di stagione difficile e un rapporto con Maurizio Sarri che non decolla, lo spagnolo potrebbe anche partire a gennaio. Ieri il tecnico biancoceleste alla domanda sul giocatore ha risposto così: “Non ho remore nei confronti di nessuno. Vedo gli allenamenti, mi confronto con il mio staff, poi mi rinchiudo nei mio stanzino e decido da solo. Non ho parlato di mercato né con la società, né con i giocatori. Storicamente la Lazio nel mercato di gennaio non è quasi mai intervenuta”.

Qualora a gennaio la Lazio decidesse di mettere in uscita Luis Alberto, il Milan potrebbe essere una delle squadre interessate. Infatti i rossoneri potrebbero decidere di far partire in prestito Charles De Ketelaere che ancora non ha convinto a pieno, puntando come sostituto proprio lo spagnolo.