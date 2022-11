Caressa sulla Juve: “Dove sono gli #Allegriout?”

Caressa dice la sua sulla situazione attuale della Juventus e rivaluta Allegri

Fabio Caressa, noto commentatore Tv, ha voluto dire la sua su ErClab, dove ha analizzato lucidamente l’operato del tecnico toscano alla guida di una Juventus martoriata dalle critiche in queste ultime settimane.

I bianconeri hanno passato delle brutte parentesi, come quella in Champions, ma a conti fatti sono risaliti dignitosamente in classifica, riguadagnando le posizioni che contano per un piazzamento europeo.

Caressa: “Intanto ora la Juve è quarta”

Nel suo breve intervento, poi postato su Twitter, Fabio Caressa si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che sicuramente faranno piacere ai tifosi juventini: “Noi abbiamo dato la Juve e Allegri per finiti, per scomparsi. Abbiamo sentito – Allegri deve andare via, #allegriout – e alla fine la Juventus è lì”. Poi il commentatore si è concentrato sul gioco espresso dalla squadra di Torino: “Il gioco di Allegri può piacere o non piacere, ma bisogna essere obiettivi, intanto ha rimesso a posto la difesa, peculiarità delle squadre allenate da Allegri, vince di corto muso, come piace dire adesso, ma intanto vince. E’ rientrata in zona Champions e a gennaio avrà il rientro di giocatori importanti. Ora bisogna essere obiettivi.”

Queste le parole di Caressa, che spezza una lancia in favore di Max Allegri, effettivamente sempre al centro della bufera, soprattutto dopo le disfatte di Champions League che l’hanno portata ad abbandonare la massima competizione europea. Pertanto se ne vedranno delle belle il prossimo anno secondo l’esperto commentatore, che indica la Juventus come risorta.