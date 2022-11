Juventus e Inter spiazzate: minaccia Atletico per la panchina

Il futuro sulle panchine di Juventus e Inter sembrerebbe non essere ancora saldo, ma a ‘scippare’ i possibili eredi è l’Atletico Madrid

La Juventus ha messo in cassaforte cinque vittorie consecutive fondamentali per risalire la classifica, ma l’eliminazione in Champions League pesa ancora tanto sulle spalle di Massimiliano Allegri. In casa Inter invece vacilla la continuità di risultati, con la panchina di Inzaghi sempre in bilico.

Per il futuro in panchina le due squadre iniziano a pensare a eventuali eredi di Inzaghi e Allegri, ma a rovinare i piani e anticiparle potrebbe essere l’Atletico Madrid.

Inter e Juventus anticipate: l’Atletico Madrid pensa a Pochettino e Luis Enrique

Non solo Juventus e Inter ancora in crisi in Europa. Anche l’Atletico Madrid continua a faticare in campionato, dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League. Tutte e tre le squadre potrebbero cambiare tecnico, ma i ‘Colchoneros’ potrebbero inserirsi per due possibili eredi sulla panchina di Juventus e Inter.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’Atletico starebbe pensando al profilo di Luis Enrique, nei pensieri anche della Juventus, ma anche a Pochettino, altro allenatore che potrebbe essere l’erede di Allegri o di Inzaghi. Dunque le due italiane potrebbero vedere ridursi la lista dei tecnici a disposizione.