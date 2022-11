Italia, i 31 convocati di Mancini: tre prime volte

Roberto Mancini ha reso nota la lista dei convocati con l’Italia per le amichevoli con Austria e Albania: tre giovani alla prima chiamata

Sarà un altro Mondiale senza Italia, il secondo consecutivo dopo quello del 2018. In Qatar gli azzurri non ci saranno e così la Nazionale italiana affronterà in amichevole altre due escluse dalla grande competizione: Albania e Austria. Due amichevoli che si giocheranno il 16 e il 20 Novembre, precisamente a Tirana e Vienna.

Per Roberto Mancini sarà ovviamente anche un’occasione per sperimentare una nuova Italia, per questo motivo ha deciso di cambiare un po’ le carte in tavola e puntare su diversi giovani. Tre prime volte tra i 31 convocati.

Italia, i 31 convocati per le amichevoli con Albania e Austria: ci sono Miretti e Fagioli

L’Italia affronterà Albania e Austria in amichevole mentre in Qatar si svolgerà il Mondiale che ancora una volta non la vedrà tra le partecipanti. Due amichevoli che faranno capire a Roberto Mancini su chi puntare per ricostruire la Nazionale italiana dopo la debacle mondiale.

Oggi il tecnico ha ufficializzato i 31 convocati, con diverse piacevoli sorprese. Partendo dai più ‘grandi’, spicca la presenza di Nicolò Zaniolo, dopo il caso legato alla sua disponibilità. Poi le belle notizie arrivano anche dai giovani, con Miretti, Fagioli e Pafundi chiamati per la prima volta nella Nazionale maggiore. Di seguito l’elenco dei convocati:

Portieri: Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Dimarco, Emerson, Gatti, Mazzocchi, Scalvini, Toloi

Centrocampisti: Barella, Cristante, Fagioli, Frattesi, Miretti, Pessina, Ricci, Tonali, Verratti

Attaccanti: Chiesa, Gnonto, Grifo, Pafundi, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaniolo