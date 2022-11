L’Arsenal irrompe su un obiettivo della Juve: arriva a gennaio

Con i campionati che stanno per fermarsi lasciando spazio ai mondiali, le società iniziano a programmare il proprio mercato.

I campionati stanno per terminare lasciando spazio ai mondiali in Qatar e, proprio per questo motivo, le società posso concentrare tutti i propri sforzi per il mercato, sia in entrata che in uscita. Sono molti i top club europei che sono alla ricerca di calciatori in grado di migliorare la rosa aggiungendo qualità.

Uno dei club più attivi in questo senso è l’Arsenal, che sta cercando calciatori in grado di rinforzare la rosa di Arteta. I gunners, infatti, dopo una straordinaria prima parte di stagione, vogliono aggiungere qualità alla rosa per cercare di arrivare a tutti gli obiettivi che si è prefissato club. Proprio per questo, la dirigenza sembra aver individuato il nome giusto.

Depay può lasciare il Barcellona: l’Arsenal monitora la situazione

Il calciatore che l’Arsenal vorrebbe provare a portare a Londra è Memphis Depay, attaccante del Barcellona. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, il Barca sta seriamente pensando di cederlo nella sessione invernale. Dopo l’arrivo in estate di Gabriel Jesus, Arteta vuole un altro grande attaccante per competere in tutte le competizioni, e il nome dell’olandese può essere quello giusto. Nel nostro campionato, anche la Juventus si era molto interessata al calciatore. Ora, in caso di approdo ai gunners, la vecchia signora potrebbe ritrovarselo contro in Europa League. Si tratterebbe di un colpo importantissimo per il club inglese, che andrebbe ad aumentare notevolmente la qualità del proprio reparto avanzato. La sosta per i mondiali potrebbe essere l’occasione giusta per cercare di imbastire una trattativa, in modo da chiudere ogni discorso il prima possibile. Arteta spero di poter abbracciare presto il nuovo bomber che, in coppia con Jesus, potrebbe tornare il giocatore che tutti conosciamo. L’avventura di Depay in Spagna sembra essere definitivamente giunta ai titoli di coda.