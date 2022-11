Conte lo dice chiaramente: nuovo annuncio e niente firma

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha parlato anche del suo futuro in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Leeds

Periodo complicato per Antonio Conte e il suo Tottenham, che viene da due sconfitte consecutive. Dopo il ko subito per mano del Liverpool, che ha deluso molto il tecnico salentino come da lui stesso ammesso, è arrivato anche il passo falso sul campo del Nottingham Forest (con conseguente eliminazione dalla Carabao Cup).

La classifica della Premier vede attualmente i londinesi al quarto posto con un bottino di 26 punti e domani sarà importante non sbagliare contro il Leeds. La situazione tutto sommato non è così negativa, ma l’allenatore ex Inter – desideroso di portarsi a casa altri trofei prestigiosi – non è totalmente soddisfatto del percorso svolto finora. Per questo motivo avverrà presto un incontro con la dirigenza: “È giusto discutere con il club degli aspetti positivi e negativi, dopo la prima parte di stagione – ha dichiarato Conte in conferenza stampa -. Dopodiché vedremo cosa potremo fare. Dipende sempre dalle possibilità e dall’ambizione. Ma certamente si parlerà. Di cose positive ne ho viste molte, ma ci sono stati gli infortuni. Si è faticato parecchio per giocare ogni tre giorni. In futuro sarà necessario cercare di migliorare per affrontare meglio queste situazioni. Dobbiamo prendere la decisione migliore insieme al club“.

Conte avverte il Tottenham: “Devo meritarmi il rinnovo”

Conte, poi, si sofferma sulla spinosa questione riguardante il rinnovo del suo contratto, in scadenza giugno 2023: “A giugno scadrà il mio accordo e penso che fino ad allora il club debba fare le sue valutazioni migliori. Bisogna meritarsi tutto: è importante per me, dal punto di vista professionale, sentire di meritare un nuovo contratto. Parlerò con il club, poi troveremo la soluzione migliore“. Di recente, si è parlato con una certa insistenza di un possibile ritorno del classe ’69 alla Juventus. Ma ora i bianconeri navigano in acque più tranquille, con Massimiliano Allegri che sembra aver raddrizzato la barca. Per conoscere il futuro di Conte, dunque, dovremo attendere ancora.