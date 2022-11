Niente Mondiale e addio Inter: incontro decisivo per la firma

Durante la sessione del calciomercato di gennaio, l’Inter potrebbe realizzare una rilevante operazione in uscita: a breve un nuovo summit

Esagerata l’Inter andata in scena ieri sera fra le mura amiche di San Siro. La squadra targata Simone Inzaghi ha letteralmente annientato il Bologna degli ex Thiago Motta e Arnautovic, riscattando come meglio non poteva il ko bruciante subito per mano della Juventus. Lautaro e compagni dovevano obbligatoriamente vincere, ma alla fine hanno superato le aspettative e il match è terminato addirittura sul punteggio di 6 a 1.

Un risultato che sembra voler dire: “Noi calciatori non intendiamo mollare, crediamo tanto nel nostro gruppo”. E questo tipo di messaggio non può che far piacere al mister piacentino, ripiombato nel vortice delle critiche dopo la sconfitta all’Allianz Stadium di domenica scorsa. Di certo, però, il cammino per quanto concerne il campionato è da ritenersi ancora insufficiente. Cinque passi falsi sono davvero troppi per un club che punta a cucire sul proprio petto lo stemma dello Scudetto.

Ma i motivi per sorridere non mancano e, in tal senso, è più che giusto sottolineare la prova sontuosa di cui si è reso protagonista ieri Federico Dimarco. Doppietta fra primo e secondo tempo, col terzino classe ’97 ormai vero padrone della fascia sinistra nerazzurra. A discapito, ovviamente, di Robin Gosens, anche lui in gol nel finale della sfida con gli emiliani rossoblù.

Inter, Dimarco spinge via Gosens: summit decisivo col Bayer Leverkusen

L’esterno ex Atalanta, a causa di un rilevante problema muscolare, è stato costretto a rimanere fermo diversi mesi, il che gli ha impedito di inserirsi nel contesto Inter. Oggi, colui che sarebbe dovuto essere il sostituto naturale di Ivan Perisic, rappresenta a tutti gli effetti una riserva, neanche troppo affidabile dal punto di vista fisico. Tant’è che, stando a quanto si apprende da ‘Kicker.de’, il CT della Germania Hans Flick avrebbe deciso di non convocarlo per il Mondiale, inserendo in lista altri profili.

Inoltre, non è affatto da escludere che si concretizzi l’addio del tedesco durante la finestra del calciomercato di gennaio. Come già anticipato da ‘Calciomercato.it‘, resiste la pista che porta al Bayer Leverkusen in Bundesliga. Il club in questione aveva provato in estate a prendere Gosens e adesso la trattativa potrebbe riaccendersi, visto che il giocatore continua a piacere. Dopo il 13 novembre, le parti in causa faranno le proprie valutazioni. Avverrà con ogni probabilità un nuovo summit, nel quale si cercherà di giungere ad una conclusione che accontenti tutti.