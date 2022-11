Ancora gli americani, 200 milioni: pronto l’ingresso in un club di A

Negli ultimi anni in Serie A c’è stata una forte influenza dagli Usa con nuovi ingressi a livello societario

Novità interessanti per i club di massima serie: in Italia pronto l’ingresso del gruppo americano per entrare a far parte di una gloriosa società.

Possibili novità in vista per i club a capo della famiglia Pozzo, azionista sia dell’Udinese che del Watford in Premier League. Come svelato in esclusiva l’edizione odierna de Il “Sole24Ore”, le trattative sono in fase avanzate e il tutto si potrebbe chiudere in pochissimo tempo. Ci sarà così un nuovo assetto societario per i due club dei Pozzo, che da anni sono nel mondo del calcio in Italia per poi sbarcare anche in Inghilterra. Proprio Gino Pozzo, figlio di Gianpaolo, sta portando avanti le trattative con il gruppo finanziario proveniente da New York, che si occupa di media e sport, ossia 890 Fifth Avenue Partners Llc, che ha stretto anche una partnership con la Spac, sempre americana, Group Nine Acquisition Corp.

Udinese, accordo con la famiglia Pozzo: ci siamo

Alla guida dell’Udinese da ben 36 anni, la famiglia Pozzo non vuole fermarsi proprio ora. L’imprenditore Gianpaolo Pozzo l’ha acquistata nel 1986, proprio in un momento delicato da parte del club friulano visto che era da poco retrocessa anche in Serie B. Un lavoro davvero da urlo da tantissimi anni ormai per poi arrivare ad avere problemi a livello finanziario, proprio come tutti, durante il periodo del Covid. Novità interessanti dovrebbero arrivare nei prossimi mesi con un accordo totale tra le parti: tutto può cambiare in positivo con un altro fondo americano pronto a fare l’ingresso in uno storico club d’Italia, come l’Udinese. La manovra totale tra le parti prevederebbe l’ingresso di 200 milioni con lo sviluppo delle infrastrutture e dei media: l’ufficialità potrebbe anche arrivare a breve con un nuovo cambio davvero suggestivo a livello societario con l’entrata di un fondo americano.