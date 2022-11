Fischi e caos durante Inter-Bologna: “È da censura”

Prestazione strabiliante dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Bologna, ma un calciatore nerazzurro è finito al centro delle polemiche

Non c’era modo migliore di lasciarsi alle spalle il netto ko subito per mano della Juventus. Stasera è festa del gol in quel di San Siro, con l’Inter di Simone Inzaghi che ha passeggiato di fronte al Bologna del grande ex Thiago Motta.

La gara è finita addirittura sul punteggio di 6 a 1 in favore della truppa nerazzurra. Un risultato strepitoso, che senza dubbio restituisce un po’ di ottimismo nell’ambiente meneghino. Nonostante ciò, però, non sono mancate le critiche nei confronti di Denzel Dumfries, che è stato anche fischiato dai tifosi allo Stadio nel corso della partita.

Inter-Bologna, bufera contro Dumfries: tifosi scatenati

Non brillante pure oggi, l’allenatore piacentino ha, poi, deciso di sostituire l’ex PSV Eindhoven inserendo al suo posto Raoul Bellanova. Numerosi su Twitter i commenti critici nei confronti dell’esterno olandese. Ve ne proponiamo alcuni di seguito.

Io spero che il problema di dumfries sia il mondiale sennò sto qua neache con la Cremonese può giocare — #MarottaOut (@_fabiogoz) November 9, 2022

Al cronista che dice “Dumfries è forte nell’uno contro uno” gli darei una bastonata tra capo e collo — La Barby 𝓾𝓷𝓪 𝓿𝓸𝓵𝓽𝓪 𝓮𝓻𝓸 mora (@BarbyTifaInter) November 9, 2022

Dumfries lo sa saltare l’uomo? — Di Blasi Giovanni🖤💙 (@1908Gio) November 9, 2022

probabilmente nel contratto di dumfries c’è scritto che se salta l’uomo non gli pagano lo stipendio — ّ (@gibzayn) November 9, 2022

Bellanova comunque è molto più veloce di Dumfries — michi (@Risin__) November 9, 2022

Dumfries che chiede sempre la palla sbracciando e poi quando gliela danno la passa invariabilmente dietro è da censura. — SpazzaNueve (@diegonoisevic) November 9, 2022

Bene Dimarco, straordinario Dzeko (di nuovo). Male Dumfries (di nuovo), disastroso Bastoni. — Alessandro Vigo (@AlessandroVig0) November 9, 2022

Lo dico. Di Marco mi piace sempre di più e dumfries mi fa vomitare sempre di più. — Aldo (@AldoSbaglio71) November 9, 2022

Scusate. Ma solo io ho la sensazione che Barella non gradisca passarla a Dumfries? — dario nosferatu bollini (@dbollini) November 9, 2022