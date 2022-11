Ha detto basta: riabbraccia una stella, scambio con l’Inter

Il tecnico vuole invertire il trend negativo della sua squadra togliendosi qualche sassolino ed accogliendo il suo connazionale, già vecchia conoscenza del Siviglia

Nelle 13 partite disputate in questo inizio di stagione sono state soltanto 3 le vittorie e 5 i pareggi, motore dei soli 11 punti conquistati, ma quel che più pesano sulla classifica sono le 6 sconfitte, con 12 gol fatti e 20 subiti.

Un inizio disastroso per il Siviglia, come non si vedeva da tempo. Oggi il club è relegato in zona retrocessione al pari di Certa Vigo, Cadice ed Elche, ma la situazione sta stretta a tutti gli addetti ai lavori. Specie al nuovo allenatore Sampaoli, subentrato lo scorso ottobre all’esonerato Lopetegui. L’argentino ha in mente di rivoluzionare la rosa nella prossima sessione di mercato, scacciando via in prima battuta le ombre che aleggiano sul reparto offensivo. La prima mossa, dunque, consiste nel liberarsi del prestito del centravanti danese Kasper Dolberg, uno dei più deludenti in assoluto.

Calciomercato, Siviglia suggestionato da Correa: via Dolberg

Al suo posto la dirigenza spagnola vorrebbe nuovamente con sé Joaquin Correa, già ex calciatore del Siviglia e oggi in forze all’Inter, dietro un’operazione di scambio prestiti in cui verrebbe coinvolto inevitabilmente anche il Nizza, detentore del cartellino di Dolberg.

Correa è tuttavia un jolly prezioso per Simone Inzaghi soprattutto in questa delicata fase di stagione in cui Romelu Lukaku è nuovamente fuori dai giochi e la rosa a disposizione si accorcia sempre più per via dei frequenti acciacchi dovuti al crescente numero di impegni, soprattutto internazionali.