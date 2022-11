Incontro e data definitiva: Marotta vuota il sacco su Skriniar

Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d’inizio del match fra Inter e Bologna a San Siro: annuncio su Skriniar

Gara delicata per l’Inter stasera. I nerazzurri targati Simone Inzaghi affrontano vis a vis il Bologna del grande ex Thiago Motta, uno degli eroi dello storico Triplete del 2010. Obbligatorio portare a casa i tre punti, in modo da ridare un po’ di serenità ad un ambiente scottato dal netto ko per mano della Juventus fra le mura bianconere dell’Allianz Stadium.

Prima del fischio d’inizio da parte dell’arbitro Colombo, l’amministratore della ‘Beneamata’ Giuseppe Marotta si è così espresso ai microfoni di ‘DAZN’: “Sono tutte partite delicate, sia per i punti da conquistare che per le prestazioni che devono garantire continuità. Sta al tecnico fare le giuste riflessioni e porre rimedio ad una classifica strana. Comunque siamo sereni, è necessario avere pazienza“.

DARE DI PIÙ: “Dobbiamo farlo sempre, ci sono esami ogni domenica. Ha un grande significato il senso d’appartenza, al di là delle questioni tecnico-tattiche. Tutti devono andare nella stessa direzione. In tal senso, c’è grande sintonia fra società, allenatore e giocatori. Serve solo trovare continuità di risultati“.

Inter, Marotta su Skriniar: “Rinnovo? Verdetto in una settimana”

RINNOVO SKRINIAR: “Io sono molto ottimista. Parliamo di un professionista serio, che ama questa maglia. Le sue richieste di natura economica sono giuste. Con l’entourage del calciatore continueremo a negoziare in questi giorni. Non so se riusciremo a chiudere la questione prima di domenica, ma nel giro di una settimana dovremmo arrivare ad una conclusione. E le due parti sperano che sia positiva“.