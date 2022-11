Bufera Milan: “E’ scandaloso, ora basta”

Mentre è in corso la quattordicesima giornata di Serie A, sui social c’è già chi perde la pazienza

Oggi pomeriggio ha avuto inizio la 14a giornata di Serie A con Napoli, Empoli, Spezia e Udinese che hanno aperto le danze.

La serata invece è impegnata dalla partita tra Cremonese e Milan, che sta già suscitando qualche perplessità e commenti social non proprio d’amore nei confronti dei rossoneri, o meglio di alcuni di essi. Dopo la sconfitta di Torino il Milan ha saputo rialzarsi subito contro lo Spezia, ma i tifosi si stanno concentrando soprattutto sulle prestazioni si un giocatore, lasciando spazio a commenti impazienti e, a tratti, anche ironici.

Tutti contro di lui: “Rebic scandaloso”

Ante Rebic non è stato convocato nella nazionale croata dopo le ultime prestazioni che di certo non hanno convinto. Anche se Pioli ripone in lui grande fiducia, effettivamente le sue uscite un po’ altalenanti sono ben lontane da quelle dello scorso anno. Su Twitter gli utenti si sono lasciati andare a commenti di “poco affetto”, scatenando di fatto una battaglia contro Rebic. I tre goal e i 2 assist in questa stagione non sono bastati a conquistare la piazza che su 12 partite del croato non ne ha viste di buone per molto tempo.

Primo tempo in cui Origi e Rebic non ne hanno azzeccata una.

Malissimo #CremoneseMilan #Origi #Rebic — JulianACM1️⃣9️⃣🔴⚫️ (@IFranciosi) November 8, 2022

L’unico modo per svegliare #Rebic è farlo giocare contro la Juve #CremoneseMilan — Simo ⚫🔴 (@aioxs) November 8, 2022