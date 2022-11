Ora o mai più al Milan: nuovo attaccante se falliscono entrambi

Il Milan è in campo questa sera contro la Cremonese per dar seguito al successo contro lo Spezia e restare agganciato al Napoli. Una chance importante per due osservati speciali che potrebbero muovere il mercato

La lotta scudetto si fa sempre più intesa, col Milan che ha tutte le intenzioni di provare a coltivare il sogno di replicare quanto di straordinario fatto lo scorso anno. L’avversario principale al momento resta il Napoli capolista allenato da Spalletti, anche se prima di tutto la truppa di Pioli dovrà pensare a vincere le proprie di partite. Stasera il ‘Diavolo’ è in campo contro la Cremonese in una sfida da non fallire e che necessita di tre punti da incamerare ad ogni costo.

Una sfida quella contro i grigiorossi di Alvini che rappresenta anche la ghiotta chance per un paio di attaccanti che finora hanno giocato e reso troppo a singhiozzo. Si tratta di Ante Rebic e Divock Origi, poco costanti nel proprio rendimento e che in caso di fallimento per il resto della stagione potrebbero anche indurre a riflessioni future di mercato.

Calciomercato Milan, Rebic e Origi sotto osservazione: il jolly Danjuma può diventare un’idea

Pioli ha cambiato ancora il suo Milan, approfittando del turno infrasettimanale e di un’assenza pesante per squalifica come quella di Giroud. Spazio proprio a Origi e Rebic a dividersi la scena offensiva in sostituzione del francese e di un Leao a riposo almeno dall’inizio. Si tratta di una delle ultime chance concrete in una partita abbordabile per due attaccanti poco prolifici e soprattutto spesso soggetti a infortuni.

Il belga e il croato devono dare risposte sul medio e lungo periodo anche per puntellare la loro presenza in ottica futura. I due attaccanti devono convincere il Milan a puntare ancora su di loro, altrimenti almeno un nuovo attaccante polivalente, capace di giocare sia laterale che centrale potrebbe essere preso. In questa ottica, in caso di ‘doppia bocciatura’ a fine stagione, potrebbe tornare di moda il profilo di Arnaut Danjuma del Villarreal che per caratteristiche, età e profilo corrisponde perfettamente. Sia centravanti che ala gioca in una squadra che ad ora non ha particolari ambizioni di classifica, come conferma il nono posto attuale. Il contratto è lungo fino al 2026 ed il valore supera i 30 milioni di euro.