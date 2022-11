HIGHLIGHTS Cremonese-Milan 0-0, Carnesecchi manda in fuga il Napoli

Cremonese e Milan hanno chiuso l’anticipo del martedì di Serie A.

A Cremona il Milan è chiamato a dar seguito alla vittoria contro lo Spezia, ma il primo tempo tra i grigiorossi e i diavoli regala poco e niente fino al 23′. Brahim Diaz tenta la conclusione di prima intenzione ma non riesce a prendere bene la mira e la palla si esaurisce sopra la traversa.

Sul calcio d’angolo al minuto 36 è Thiaw, con un grande stacco, a impattare bene il pallone, che però viene bloccato facilmente dal portiere cremonese. Carnesecchi sembra essere in grande giornata, infatti al 40′ ferma Messias che da distanza ravvicinata non riesce a battere il portiere. Il primo tempo termina lasciando gli spettatori un po’ annoiati, sul risultato di 0-0. La seconda frazione dà l’illusione di cominciare esattamente come la prima, ma al minuto 56 Divok Origi riesce a infilare Carnesecchi con un tiro centrale e rasoterra, non considerando però il fuorigioco nell’azione del goal. Infatti il VAR annulla la sua segnatura dopo un minuto. Da qui gli allenatori tentano, con delle sostituzioni, di dare una scossa al match, ma a parte cartellini gialli e gioco spezzato la partita ha poco altro da dire. Tuttavia al triplice fischio si accendono gli animi e i giocatori delle due squadra danno vita a un parapiglia, sedato poi dall’intervento dei dirigenti di Cremonese e Milan.

Cremonese-Milan 0-0: highlights, tabellino e classifica

CREMONESE-MILAN 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 38*, Milan 30*, Lazio 27, Atalanta 27, Juventus 25, Roma 25, Inter 24, Udinese 24*, Salernitana 17, Torino 17, Fiorentina 16, Bologna 16, Sassuolo 15, Empoli 14*, Monza 13, Spezia 10*, Lecce 9, Cremonese 7*, Sampdoria 6, Hellas Verona 5.

*Una gara in più

