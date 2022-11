Il Milan lo vuole subito a gennaio, ma Conte dice no

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe rimesso gli occhi su Japhet Tanganga, prossimo avversario col Tottenham in Champions League dei rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli, nell’urna della Champions League in occasione degli ottavi di finale, ha pescato il Tottenham di Antonio Conte.

I rossoneri, reduci dalla vittoria in casa contro lo Spezia di Luca Gotti, ora cercano continuità nel campionato italiano di Serie A dopo la sconfitta esterna con il Torino di Ivan Juric. Nel frattempo c’è stato il sorteggio della fase finale di Champions League nel quale il Diavolo ha beccato sicuramente una delle pescate migliori, considerando la presenza di club come Real Madrid e Manchester City nello stesso pot. Davanti alla squadra di Pioli ci sarà il Tottenham di Antonio Conte che, nei suoi ranghi, può contare anche sulle prestazioni di Japhet Tanganga, difensore duttile degli Spurs negli ultimi mesi finito nel mirino dei rossoneri in chiave calciomercato. 23enne, Tanganga potrebbe essere l’ultimo tassello per completare la difesa in casa Milan, ma proprio Conte, manager del Tottenham, potrebbe fermare l’operazione: ecco perché.

Calciomercato Milan, occhi su Tanganga: Conte non ci sta

Il Milan potrebbe tornare a gennaio alla carica per Japhet Tanganga, difensore centrale che il Tottenham valuta circa 10 milioni di euro. Il giocatore inglese, originario di Londra, ha un contratto in scadenza con gli Spurs nel 2025 e potrebbe essere un buon prospetto per il campionato italiano, ma, almeno per gennaio, Antonio Conte, manager della società londinese, sembra intenzionato a dire no al Milan. Il tecnico italiano, molto esperto in queste situazioni, non vorrebbe contribuire a rinforzare i rossoneri proprio in vista dell’ottavo di finale di Champions League nel quale le due squadre si sfideranno e il leccese rientrerà a Milano dopo l’esperienza all’Inter.