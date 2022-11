Da una delusa all’altra: addio Juve al sapore di Champions

Il caso curioso in casa Juventus risponde al nome di Adrien Rabiot, che ha alzato i giri del motore proprio nel suo ultimo anno di contratto. Ora tra rinnovo e futuro le cose si complicano

Sorride la Juventus che ha collezionato ieri sera la sua quarta vittoria consecutiva in Serie A dopo quelle contro Torino, Empoli e Lecce. Segnali incoraggianti sono arrivati però soprattutto dal secondo tempo contro l’Inter in cui i bianconeri hanno cambiato completamente marcia con le cavalcate di Kostic a mettere in ritmo Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli per le due reti decisive. Quella dello Stadium è stata una prova di collettivo importante soprattutto dal punto di vista emotivo, per dare continuità agli ultimi risultati di campionato anche contro una big come l’Inter.

Tra i grandi protagonisti del derby d’Italia si è fatto strada anche Adrien Rabiot, a lungo criticato nelle scorse stagioni, ma giunto alla sua maturità proprio nell’ultima annata del contratto ancora in vigore. L’accordo tra la Juve e il francese è infatti in scadenza a giugno 2023 e le carte per il rinnovo rischiano di mischiarsi, dopo le prestazioni offerte quest’anno.

Calciomercato Juventus, Rabiot torna a brillare ma il contratto è in scadenza: pretendente dalla Spagna

L’importanza di Rabiot negli schemi di Allegri è evidente e sotto gli occhi di tutti, a maggior ragione ora con un totale cambio di marcia da parte del calciatore. In estate non erano mancate voci sull’addio, e lo stesso allenatore ieri sera a ‘Dazn’ ha ammesso: “Ho parlato con Rabiot prima dell’eventuale trasferimento, gli ho detto che era stimato da me e che lo consideravo un grande giocatore con margini di miglioramento importanti”.

Il rendimento di Rabiot è rispecchiato anche nei numeri con ben 5 gol messi a referto tra campionato e Champions League. L’ingaggio alla Juve resta alto ma col contratto in scadenza a giugno e le voci che spingono dall’estero non va escluso un addio a parametro zero in estate. Ora la società bianconera deve fare presto e provare rapidamente ad allungare il contratto perchè potrebbe fare gola all’estero. Non solo Premier ma occhio anche ad un’altra grande delusa della Champions League: l’Atletico Madrid. Simeone potrebbe infatti provare il colpo gratis per potenziare un centrocampo che andrà rinnovato.