Sì alla cessione con la clausola: trenta milioni e va al Milan

Le società sono pronte a programmare il proprio calciomercato, visto lo stop dei campionati per il mondiale.

Con la pausa per i mondiali che è sempre più vicina, le società possono lasciare da parte il campo e pensare al calciomercato che aprirà i battenti a breve. Sono molti i club che vogliono rinforzarsi, cercando di aggiungere calciatori di qualità alla rosa dei rispettivi allenatori.

Un club molto attivo in questo senso è il Milan, che sta cercando calciatori in grado di aggiungere qualità alla rosa di Stefano Pioli. La dirigenza, infatti, sta lavorando per cercare calciatori giovani utili alla causa rossonera. Proprio in questo senso, la società sembra aver individuato il profilo giusto.

Tutti pazzi per Jackson: il Milan ci pensa

Il profilo che il Milan sembra aver individuato come possibile rinforzo è Nicolas Jakcson, ala senegalese classe 2001 in forza al Villareal. Il ragazzo, autore di una grande prima parte di stagione con tre reti realizzate e due assist forniti in 21 partite, ha attirato le attenzioni della società rossonera, pronta a fare un tentativo già nel mercato invernale. Il calciatore ha una clausola di 30 milioni di euro, con il Milan che cercherà di prenderlo a cifre inferiori. Non ci sono solo i rossoneri però sul forte calciatore degli spagnoli. Stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, ci sono molte squadre sulle tracce del ragazzo. Quella più interessata è l’Aston Villa, alla ricerca di acquisti importanti per cercare di risalire la Premier League. La sensazione, però, è che il Villareal si priverà del suo gioiello solo di fronte al pagamento della clausola rescissoria che, come detto, è di 30 milioni di euro. Il Milan, nonostante le difficoltà, sembra avere tutte le intenzioni di provarci, regalando un altro tassello offensivo importante al proprio allenatore. I prossimi mesi saranno importanti per capire se ci sono spiragli per portare a termine la trattativa.